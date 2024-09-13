Элина Свитолина в свой День рождения говорила о защите детей на саммите в Киеве (ФОТО)

Украинская спортсменка приняла участие в четвертом саммите первых леди и джентльменов

12 сентября в Киеве состоялось очередное международное мероприятие по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. В этом году саммит прошел под темой “Защита детей: гарантии безопасного будущего”.

“Международные и украинские эксперты, первые леди и джентльмены, знаменитости и особые гости собрались вместе, чтобы обсудить эти вопросы и определить пути защиты благополучия и будущего детей, – отметили организаторы. – Саммит сосредоточился на нескольких ключевых сферах защиты детей, включая безопасность во время войны, в семье, школе, киберпространстве и создание безопасной среды для детей”.

На мероприятие приехали представители восьми стран – Литвы, Эстонии, Сербии, Дании, Словении, Гватемалы, Белиза и Финляндии.

Среди участников была и амбассадор платформы United24 Элина Свитолина, которая в этот день праздновала свой День рождения. Поддержали саммит и другие звезды украинского спорта – футболист Андрей Шевченко и гимнастка Лилия Подкопаева.

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