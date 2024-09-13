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Футбол

Агент Нико Уильямса: Мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить его уйти

Остаётся только смириться

Агент Нико Уильямса: Мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить его уйти

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Агент Нико Уильямса Феликс Тейнта прокомментировал решение своего клиента не покидать "Атлетик" Бильбао этим летом.

    "Парень решил остаться в "Атлетике" еще на один год.

    Наша работа — работать на него и давать ему советы, но мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить его уйти", — сказал он в интервью Cadena SER.

    Главным претендентом на подписание 22-летнего Уильямса в летнее трансферное окно-2024 была каталонская "Барселона".

    В 4 матчах Ла Лиги в новом сезоне Нико не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

    www.ua-football.com

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