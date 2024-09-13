«Мне без разницы». Усик поделился выводами из первого боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик поделился мыслями о своем противостоянии с экс-чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Мне без разницы, что он увидел в бою обо мне. Главное – что я увидел в бою о нем. Тренер, вся моя команда уже пересмотрела бой в записи. У меня есть свои коррективы моей работы, тренер имеет свои. Из этого мы сделаем что-нибудь новое.

Был ли это близкий к идеалу бой? Да. Все, что мы планировали – мы это сделали. Это зависело только от того, как будет вести себя оппонент. Он ведет себя свободно так, как мы ему позволяем. Мой оппонент ведет себя так, как разрешаю ему я.

Мы сделали все, что я тренировал, к чему мы готовились. Но мы проделали немного больше работы, чем планировали. Наш лагерь был не 3-4 месяца, как обычно, а 9. Была дата – бой перенесли, новая дата – Тайсон травмировался. Все это переносилось. Если честно, мне стало скучно в том лагере, мы меняли некоторую работу. Но мы сделали все, что планировали. Слава Богу, есть победа, – признался Усик в интервью ютуб-каналу Kanał Sportowy.

Как известно, в первом бою Усик выиграл у Тайсона Фьюри разлельным решением судей.

На 21 декабря этого года запланирован второй поединок украинского и британского боксеров.

Ранее непобедимый супертяж из Германии высказался о реванше Усик – Тайсон.

sport.ua