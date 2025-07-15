Фьюри все придумал. Усик впервые прокомментировал третий бой с Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик дал понять, что Тайсон Фьюри ничего с ним не согласовывал, когда заявил, что в апреле 2026 года состоится третий бой между супертяжами.

«Я не хочу это оценивать, но я не знаю, что происходит. Ничего об этом не знаю. У нас бой с Фьюри в 2026 году? Тайсон – просто безумный парень. У меня сейчас бой с Дюбуа», – сказал Усик.

В команде Усика и сам боксер не исключали трилогию, однако подтверждения боя от украинской стороны все еще не было.

19 июля состоится бой Усика против Даниэля Дюбуа, тогда как Фьюри после двух поражений от украинца завершил карьеру.

ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя

sport.ua