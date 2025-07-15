Ричардс: Стоит вернуться к предвыборным обещаниям

Бывший руководитель команд Benetton и BAR, босс Prodrive и руководитель британской федерации Дэвид Ричардс поддержал кандидатуру Мохаммеда бен Сулайема на прошлых выборах на пост президента FIA, но тот своих обещаний не выполнил, и теперь Ричардс, который сам однажды мог стать президентом FIA, поддерживает другого кандидата – Тима Майера в преддверии выборов, которые пройдут 12 декабря.

В интервью RacingNews365 Ричардс вновь говорил о причинах своего недовольства: «Я хочу вернуться к первоначальной программе бен Сулайема, которую я когда-то поддерживал, к его предвыборным обещаниям.

Я хочу, чтобы его первоначальный манифест, который на мой взгляд актуален и сегодня, был реализован, чтобы FIA руководили профессионалы, чтобы президент осуществлял свои функции, не являясь исполнительным директором, чтобы всё было открыто и демократично.

На мой взгляд, для этого нужно разобраться в некоторых вещах, произошедших за последние пару лет, поскольку за этот период времени мы откатились назад. И любой, кто пытается защищать [позицию Сулайема], глубоко заблуждается. Люди говорят: «Посмотрите, чего мы добились», но достаточно разобраться в сути происходящего, чтобы понять – всё не так, как кажется.

Я беспокоился, что ни один кандидат не выдвинет свою кандидатуру, что у нас не будет возможности для дебатов, но участие в выборах Тима Майера позволило нам обсудить все эти вопросы, сопоставить различные подходы и указать на имеющиеся, по нашему мнению, недостатки, а также на то, как их устранить.

В своей работе я больше интересуюсь именно такими дебатами, чем поддержкой отдельных лиц. Очевидно, что до того, как нам придётся голосовать на выборах, пройдёт немало времени, но сейчас есть прекрасная возможность провести дебаты, чтобы увидеть, что действительно было достигнуто, что нет, и что мы считаем важным».

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