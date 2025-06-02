Изола: В Red Bull рисковали, выбрав три пит-стопа

В Pirelli довольны итогами жаркого уик-энда в Барселоне…

Марио Изола, Pirelli: «С точки зрения использования шин на дистанции, гонка получилась интересной. Как и год назад, шины Soft оказались наиболее конкурентоспособными, возможно, даже в большей степени, чем в 2024 году. Износ был значительным, но управляемым, хотя на некоторых отрезках передняя левая шина, которая на этой трассе подвергается наибольшей нагрузке, была изношена почти до предела.

Некоторые гонщики проехали более 20 кругов на одном комплекте Soft, несмотря на большое количество топлива в баках на стартовом отрезке, другие смогли проехать 30 и больше кругов на Medium.

В Red Bull пытались изменить ситуацию, выбрав стратегию трёх пит-стопов, которая теоретически была явно более медленной. Им было нечего терять со стартовавшим с пит-лейн Цунодой, но с Ферстаппеном они рисковали, чтобы попасть на подиум. Выезд автомобиля безопасности в конце гонки изменил ситуацию для Макса, который до этого боролся очень агрессивно, сведя его шансы на нет.

Инженеры Pirelli останутся на этой трассе для двух дней тестов во вторник и среду, которые очень важны для 2026 года. На этот раз команды Mercedes, Red Bull Racing и Racing Bulls предоставят машины и гонщиков.

Во вторник Джордж Расселл будет работать с Mercedes, а Айзек Хаджар и Лиам Лоусон с Racing Bulls. В среду Кими Антонелли сядет за руль Mercedes, а Юки Цунода будет работать с Red Bull».

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