Элина Свитолина – о победе над Жасмин Паолини: “Все еще не могу поверить, что матч завершился в мою пользу. В голове я все еще в игре, в этой тяжелой битве”

Украинская теннисистка поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос



В матче четвертого круга турнира в Париже Элина Свитолина обыграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини, отыграв три матчбола.

“Что ж, я все еще не могу поверить, что матч завершился в мою пользу, если честно. В голове я все еще в игре, в этой тяжелой битве. Это был очень тяжелый матч, Жасмин играла очень-очень хорошо. Мне было действительно трудно, но в конце концов я счастлива, смогла оставаться собранной и боролась до последнего очка. И вот я здесь – в следующем круге.

Когда я уступала и у нее были матчболы, мне надо было играть агрессивно, оставаться очень сосредоточенной на своем плане на игру, на том, как мне надо было использовать эти действительно маленькие шансы, чтобы выиграть этот второй сет. Конечно, судьбу второй партии решили буквально один-два розыгрыша. Да, было чрезвычайно тяжело. Но теперь я очень довольна, что смогла выиграть такую напряжённую партию и отыграть очень хорошо в третьем сете, чтобы довести матч до победы.

Думала ли я о камбэках, которые удавалось делать Гаэлю в его матчах? Я чувствую, что мы черпаем мотивацию друг от друга, от той борьбы, которую мы демонстрируем на корте. Иногда это просто не твой день и ты немного чувствуешь трудности, поэтому ты должен тяжело работать и пытаться бороться, пытаться находить эти маленькие шансы. Это турнир Grand Slam, поэтому все играют очень хорошо и борются. Поэтому тебе тоже надо стараться сосредоточиться на борьбе и искать маленькие возможности.

Буду ли я смотреть матч моих потенциальных соперниц? Я оставлю эту работу своему тренеру, я только немного посмотрю. Для меня будет важно восстановиться, потому что это был очень физический матч сегодня. Поэтому мне надо принять ванну со льдом, что-то поесть, пообщаться с дочерью, получить немного любви от нее и Гаэля. Просто насладиться этим моментом. А завтра будет день, когда я буду тренироваться и работать над некоторыми тактическими моментами к моему четвертьфиналу”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua