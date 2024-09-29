Токио. Руне с камбэком обыграл Нисикори в четвертьфинале, Махач будет бороться за второй финал в карьере

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 500 в Японии

Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Артур Фис (США) – Бен Шелтон (США, 8) 7:5, 6:7(5), 7:6(2)

Хольгер Руне (Дания, 6) – Кэй Нисикори (Япония, WC) 3:6, 6:2, 7:5

Томаш Махач (Чехия) – Алекс Микельсен (США) 7:6(2), 6:3

Уго Умбер (Франция) – Джек Дрэйпер (Великобритания) 7:5, 2:1 (отказ)

Хольгер Руне в решающем сете уступал со счётом 3:5, после чего выиграл четыре гейма подряд и при этом отыграл один матчбол. За место в финале датский теннисист поспорит с Артуром Фисом и попробует взять реванш за поражение в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гамбурге, где он не доиграл матч из-за травмы колена.

Томаш Махач во второй раз в сезоне обыграл Алекса Микельсена, с которым встречался в четвертьфинале турнира ATP 250 в Женеве. Свой второй полуфинал в карьере чешский теннисист проведёт с Уго Умбером, который на этой стадии играл уже 15 раз, в том числе трижды в этом году. Для игроков это будет первая встреча.

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