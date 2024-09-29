21-летний нападающий оформляет дубль

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Перед этим матчем "Вилла" имела в активе пять побед подряд в трех турнирах. И это включая Лигу чемпионов. В то же время "Ипсвич" в крайних четырех крайних встречах в основное время играл вничью. И все же команды из разных частей турнирной таблицы: "львы" относятся к тем, кто борется за вершины. "Трактористы" – к тем, кто просто борется. Но за сохранения прописки. Однако сегодня на поле не было доминации от фаворита.

И именно хозяева открыли счёт на восьмой минуте. После прострела Кларка с левого фланга Дилеп в касание пробил точно в левый угол. И это в окружении оппонентов и туда, где находился голкипер. Мартинес не успел сложиться и должным образом этот удар парировать.

Этот момент поставил начало качелям. Через семь минут уже отличилась "Вилла". Это филиал одесского рынка "Привоз" в Восточной Англии где-то в городе Испвич. Вроде уже и отбился Гривз против оппонента, забрал у него мяч в своей штрафной. Но выбил… в центр точно на Роджерса, на точку пенальти. Тот сыграл стеночку с Уоткинсом и пробил в левый угол. Пятеро футболистов пытались в подкате накрыть этот удар, но не получилось.

Дальше дважды опасно били хозяева – мяч летел чуть выше цели. Сначала Туанзебе после подачи со стандарта головой опустил круглого на сетку ворот, а Кларк завершил контратаку также ударом головой, но также поверх перекладины.

А на 32 минуте "Вилла" вышла вперед, реализовав свой второй момент. И то, это было скорее из-за того, как умеет играть Уоткинс. Бейли подал с правого фланга, а Олли в борьбе с двумя защитниками отклеился и пробил мимо голкипера. Невероятного нападающего имеет "I am Unai".

А "Ипсвич" все еще атаковал. К концу тайма Мартинес дважды вступал в игру и спасал гостей. И эти сэйвы были очень эффектными.

После перерыва "трактористы" были назойливыми в наступлениях. Атаковали, фолили, навешивали, требовали пенальти. На 69 минуте Дэвис был близок к цели. Кларк протянул мяч центром, отдал налево и Лейф из пределов штрафной попал во внешнюю часть сетки ворот.

А на 72-й минуте Дилеп оформил дубль. Как же он на простом финте (но его еще нужно эффективно выполнить, не правда ли?) в чужом штрафном убрал оппонента и пробил мимо голкипера. Дубль для 21-летнего англичанина, которого летом за 17,9 млн евро купили у "Манчестер Сити".

Дальше последовали полумоменты в Рэмзи, Туанзебе, пробивал Вернс. Буэндиа мог и лучше выполнить стандарт из границ штрафной с опасной точки. Но все же матч докатился до ничьей.

Совершенно заслуженный зачетный пункт для хозяев. Они переиграли сегодня "Виллу". Но и наошибались в обороне достаточно, чтобы дать сопернику, который практически ничего интересного в атаке не создал, не проиграть.

"Ипсвич" – "Астон Вилла" 2:2

Голы: Дилеп 8, 72 – Роджерс 15, Воткинс 32

"Ипсвич": Мурич – Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис – Морси (Луонго 90+1), Филлипс (Тейлор 69) – Огбене (Бернс 69), Гатчинсон, Кларк (Смодич 90+1) – Дилеп (Херст 90+1)

"Астон Вилла": Мартинес – Конса, Диего Карлос, Торрес, Динь (Матсен 84) – Онана, Тилеманс (Баркли 84) – Бейли (Филоджен-Бидас 64), Роджерс (Дуран 64), Рэмзи – Уоткинс (Буэндиа 84)

Предупреждения: Морси 45+2, Дилеп 45+3, Туанзебе 54, Гривз 75 – Динь 46

www.ua-football.com