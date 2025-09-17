"Борнмут" активизировал переговоры о продлении сотрудничества с главным тренером команды.

По информации британских СМИ, руководство "вишен" планирует в ближайшее время ускорить процесс переговоров с Андони Ираолой, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение, ведь его текущий контракт действует до конца сезона 2025/26.

Ранее также появлялась информация о том, что 43-летний Ираола входит в список кандидатов, которые могут потенциально сменить Рубена Аморима во главе "Манчестер Юнайтед" в случае его увольнения.

Напомним, что Андони Ираола возглавил "Борнмут" в июле 2023 года. За это время команда под его руководством провела 92 матча во всех турнирах, одержав 38 побед (20 ничьих и 34 поражения).

