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Футбол

Африка берет верх над Азией. Ульсан – Мамелоди Сандаунз 0:1. Видео гола и обзор матча

Африка берет верх над Азией. Ульсан - Мамелоди Сандаунз 0:1. Видео гола и обзор матча

    • Клубный чемпионат мира.

    Группа F, 1-й тур. 18 июня. 01:00.

    Орландо. "Интер и Ко Стэдиум"

    Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

    "Ульсан" (Южная Корея) – "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка) 0:1

    "Ульсан": Чо – Трояк, Сео (Сан-Ву 80), Ким, Людвигсон – Ли (Лакава 64), Чон (Чин-Хен 73), Боянич (Ли 73), Ко – Ум, Фариас

    "Мамелоди Сандаунз": Уильямс – Мудау, Кекана, Купидо (Мвала 85), Лунга – Альенде, Мокоена – Рибейро Коста (Адамс 85), Салес (Мэттьюз 65), Зване (Аубаас 77) – Рейнерс (Мотиба 77)

    Предупреждения: Боянич 55 – Мокоена 86

    Поединок перенесли более чем на час из-за угрозы ливня и грозы. Впрочем, для такого места, как Орландо (штат Флорида) – это дело привычное.

    Нельзя не отметить крайне низкую посещаемость встречи – 25-тысячный стадион заполнили лишь 14% зрителей – 3,412 фанатов.

    Единственный гол в игре на 36-й минуте забил лучший бомбардир "Сандаунз" Рейнерс. Рибейро Коста отдал в чужую штрафную на Икраама, и тот точно покатил мяч в левый угол ворот.

    Смешно еще то, что в первом тайме Рейнерс также отличился и на 29-й, и на 39-й минутах, но оба гола были впоследствии отменены после просмотра ВАР.

    Отдельные попытки отыграться "Ульсан" после перерыва имел, но в целом "Мамелоди" сумел грамотно засушить игру, и мог даже увеличивать преимущество.

    После сухой ничьи "Флуминенсе" и дортмундской "Боруссии" "Сандаунз" вырывается на первое место в таблице группы.

    Африка берет верх над Азией. Ульсан - Мамелоди Сандаунз 0:1. Видео гола и обзор матча

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    Африка берет верх над Азией. Ульсан - Мамелоди Сандаунз 0:1. Видео гола и обзор матча

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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