Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом супертяжелого веса по версиям WBA, WBC и WBO, сообщил, что приобрел себе новую машину.

– Ты что-то добавил в свой автопарк? Знаю, что ты любишь старые автомобили, купил себе какую-то новую машину?

– Да, недавно я купил себе BMW 5 серии, 540. Оно 1997 или 1998 года выпуска

Цена BMW 5 серии 540 1997-98 годов колеблется в районе 3000-10000 тысяч долларов.

19 июля Александр Усик проведет бой-реванш против Даниэля Дюбуа. Ранее Маккензи высказался о будущем Александра Усике.

sport.ua