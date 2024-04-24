Британский супертяж: «Хочу, чтобы Фьюри выиграл, но Усик – мой фаворит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский супертяжеловес Фрейзер Кларк (7-0-1, 6 KO) высказал мнение о предстоящем историческом поединке за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Травма Фьюри – это ужасно. После подобного рассечения я изменился. Я был полностью на стороне Фьюри до боя с Нганну. Я знаю, что он был не в форме, а сейчас вроде бы в форме. Это прозвучит странно, но он в форме или просто худой? Есть разница.

Я хочу, чтобы Тайсон выиграл бой, но Усик – для меня фаворит. Он такой хороший боец, но я действительно на грани сомнения. Люди говорят о том, что Фьюри должен использовать свои габариты, избить его. Энтони Джошуа – зверь, сильно он его избил? Такие бойцы, как Усик, не стоят перед тобой, чтобы позволить им избивать тебя, как мешок», – сказал Кларк.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джошуа надеется выйти на бой с Фьюри вместо Усика.

sport.ua