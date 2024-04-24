Брат Йокича жорстко вдарив вболівальника по обличчю прямо під час поєдинку

23 квітня «Денвер» переміг «Лейкерс» у другому матчі плей-оф з рахунком 101:99.

Поліція зацікавилася інцидентом під час матчу. Правоохоронці проводять розслідування з приводу відео, на якому старший брат центрового «Денвера» Ніколи Йокича Страхінья завдає вболівальнику удару кулаком по обличчю. Наразі ніхто не подавав заяви до поліції.

Співробітники правоохоронних органів активно намагаються знайти людину, яку вдарив брат баскетболіста, та сподіваються, що вболівальники допоможуть у розслідуванні інциденту.

Фото: Fox News

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