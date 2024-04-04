Таунс прийшов на гру «Міннесоти» у майці гравця, який уже не грає в НБА

1 квітня «Міннесота» грала з «Чикаго» без свого лідера та зірки Карла-Ентоні Таунса, який пропускає матчі через пошкодження. Домашня гра з «Буллс» завершилася поразкою третьої команди Заходу з рахунком 101:109.

Домініканський бігмен «Вулвз» з’явився на грі у раритетній майці команди. На спині джерсі був номер та ім’я колишнього гравця НБА Ріккі Рубіо, який наразі виступає за «Барселону».

Іспанський плеймейкер покинув НБА за дуже сумних обставин. Через психічні проблеми він не міг продовжувати виступи і ухвалив рішення повернутися в Європу, де виступає на контракті, який дозволяє йому за потреби покинути розташування клубу.

Таунс пересікався з іспанцем у «Вулвз» в період з 2015 по 2017 роки.

Фото: brproud

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