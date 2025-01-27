Оклахома обыграла Портленд и продолжает лидировать в Западной конференции НБА

В регулярном чемпионате состоялся один матч

В очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч.

Портленд на своей площадке уступил Оклахоме — 108:118. Решающей стала вторая четверть, которую гости выиграли с перевесом в 13 очков.

Оклахома продолжает лидировать в Западной конференции, одержав 37 побед. Портленд с 17-ю победами в 46-ти матчах идет на 13-й строчке.

Днем ранее Сакраменто украинца Алексея Лэня проиграл Никс (120:143), а Юта Святослава Михайлюка уступила Мемфису (103:125), причем украинский защитник вышел в стартовой пятерке и набрал 16 очков за игру. Кингз занимают десятую строчку на Западе, тогда как Джаз замыкают турнирную таблицу конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Портленд Трэйл Блэйзерс — Оклахома Сити Тандер — 108:118 (27:27, 26:39, 25:27, 30:25)

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