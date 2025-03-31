НБА. Кливленд в ярком матче обыграл Клипперс, уверенные победы Хьюстона и Голден Стэйт

Милуоки уступил дома Атланте, потерпев свое четвертое кряду поражение
В ночь на 31 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерз — Лос-Анджелес Клипперс — 127:122 (37:25, 31:39, 37:24, 22:34)
Нью-Йорк Никс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 110:93 (27:25, 23:33, 29:20, 31:15)
Милуоки Бакс — Атланта Хокс — 124:145 (44:37, 31:45, 17:36, 32:27)
Миннесота Тимбервулвз — Детройт Пистонс — 123:104 (20:34, 34:26, 38:23, 31:21)
Нью-Орлеан Пеликанз — Шарлотт Хорнетс — 98:94 (21:25, 22:27, 31:21, 24:21)
Сан-Антонио Сперз — Голден Стэйт Уорриорз — 106:148 (27:44, 17:24, 29:43, 33:37)
Филадельфия Сиксерз — Торонто Рэпторз — 109:127 (31:32, 18:31, 33:32, 27:32)
Финикс Санз — Хьюстон Рокетс — 109:148 (24:32, 25:46, 24:34, 36:36)