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Баскетбол

НБА. Кливленд в ярком матче обыграл Клипперс, уверенные победы Хьюстона и Голден Стэйт

Милуоки уступил дома Атланте, потерпев свое четвертое кряду поражение

Кливленд Кавальерс – Лос-Анджелес Клипперс. Фото – Getty Images

В ночь на 31 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

    НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерз — Лос-Анджелес Клипперс — 127:122 (37:25, 31:39, 37:24, 22:34)

Нью-Йорк Никс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 110:93 (27:25, 23:33, 29:20, 31:15)

Милуоки Бакс — Атланта Хокс — 124:145 (44:37, 31:45, 17:36, 32:27)

Миннесота Тимбервулвз — Детройт Пистонс — 123:104 (20:34, 34:26, 38:23, 31:21)

Нью-Орлеан Пеликанз — Шарлотт Хорнетс — 98:94 (21:25, 22:27, 31:21, 24:21)

Сан-Антонио Сперз — Голден Стэйт Уорриорз — 106:148 (27:44, 17:24, 29:43, 33:37)

Филадельфия Сиксерз — Торонто Рэпторз — 109:127 (31:32, 18:31, 33:32, 27:32)

Финикс Санз — Хьюстон Рокетс — 109:148 (24:32, 25:46, 24:34, 36:36)

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