Багатскис: Вся команда понимает значение этих игр. Мы все понимаем, для чего мы здесь и что должны сделать

Завтра, 21 февраля, сборная Украины по баскетболу сыграет со Словенией в отборе на Евробаскет-2025

Наставник сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал предстоящие поединки со Словенией и Португалией в рамках отбора на Евробаскет-2025.

«Вся команда понимает значение этих игр. Мы все понимаем, для чего мы здесь и что должны сделать. Я думал, что в профессиональном спорте все всегда должно зависеть только от тебя, но мы в такой ситуации, что вынуждены также следить за игрой Израиль – Португалия. Я общался с тренером Израиля, и он заверил, что их команда будет играть на победу».

«Поэтому для нас главное – выигрывать. Немного сложно, потому что не все были готовы к первым тренировкам. Четверо игроков отсутствовали, но сейчас все хорошо, и все уже работают в общей группе. Самое главное — в команде отличная атмосфера».

«Как проявляют себя молодые игроки? Большинство игроков я уже знаю, поскольку работал с ними раньше, поэтому больше внимания обращал на молодых. Они должны почувствовать атмосферу сборной. Я им говорю, что неважно, сколько вам лет по паспорту – нужно показывать результат. Также я хочу, чтобы все получили достаточно игрового времени. Они не просто вызваны для статистики – они должны играть. Важно, чтобы все 12 игроков были готовы выйти на площадку в любой момент».

«Конев? Он приехал вчера, без отдыха сразу провел полную тренировку. Это умный баскетболист, который работает на высоком уровне. Все в хорошем настроении».

В понедельник, 17 февраля, мужская сборная Украины начала тренировочный процесс в Риге (Латвия), где 21 февраля сыграет номинально домашний матч против Словении (начало — в 17:30 по киевскому времени). Спустя три дня команда Айнарса Багатскиса, который в декабре сменил на посту Виталия Степановского, на выезде будут противостоять Португалии.

Позавчера стало известно, что в предстоящих матчах из-за травм не смогут помочь национальной команде защитник Александр Ковляр и форвард Александр Липовый.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 остаются сугубо теоретическими. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

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