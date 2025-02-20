Эдии Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн ответил на вопросы журналиста и назвал пять лучших поединков в истории бокса.

Функционер заявил, что его список будет немного современным, поэтому в рейтинг не попал ни один бой с прошлого века. Хирн выделил два противостояния с участием украинских боксеров – Александра Усика и Владимира кличко.

Лучшие поединки в истории по версии Эдди Хирна:

Кэти Тейлор – Аманда Серрано. 2022 год, Кети уступила раздельным решением. Микки Уорд – Артуро Гатти. 2002 год, первый бой. Уорд победил решением большинства. Владимир Кличко – Энтони Джошуа. 2017 год, британец победил нокаутом (ТКО 11). Александр Усик – Тайсон Фьюри. 2024 год, первый бой. Украинец одолел британца решением большинства. Майк Броди – Ин Джин Чи. 2003 год, ничья решением большинства.

sport.ua