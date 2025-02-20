В Sauber подписали двухлетний спонсорский контракт

В Sauber объявили о подписании контракта с компанией Libertex, которая предоставляет брокерские услуги.

Соглашение рассчитано на 2025-й и 2026-й годы, когда Sauber станет заводской командой Audi. Логотипы Libertex появятся на машинах Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето.

Стефано Баттистон, коммерческий директор Sauber Motorsport: «Мы рады приветствовать Libertex в команде. Их репутация в инновациях и стремлении к совершенству идеально соответствует нашим ценностям. В Формуле 1 успех строится на точности, скорости и неустанном стремлении к прогрессу. Все эти качества мы видим в Libertex».

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