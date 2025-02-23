Карлос Сайнс cтал новым директором ассоциации GPDA

Карлос Сайнс стал новым директором ассоциации GPDA, которую также называют профсоюзом гонщиков Формулы 1. За испанского пилота Williams проголосовали другие участники чемпионата мира, и он заменил на этом посту Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в автоспорте.

GPDA представляет интересы гонщиков Формулы 1, и изначально подобная организация была основана ещё в 1961 году, затем её возродили в 1994-м после трагической гибели Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера.

Исторически ассоциация в основном занималась вопросами безопасности, но после того, как в 2014-м её председателем стал Алекс Вурц, бывший гонщик Формулы 1, круг вопросов, которые решает GDPA, стал шире.

Руководство ассоциации состоит из четырёх человек: Вурц выполняет обязанности председателя, а также есть три директора – юрист Анастейжа Фаул, Джордж Расселл, а теперь и Карлос Сайнс.

«Я страстно люблю спорт, которым занимаюсь, и думаю, что гонщики несут ответственность за то, чтобы, работая вместе с акционерами Формулы 1, общими усилиями способствовать её всестороннему развитию, – приводит слова Карлоса издание The Race. – Поэтому я очень рад и горд, что смогу внести свой вклад в роли директора GPDA».

Быть директором этой ассоциации – своего рода общественная нагрузка, и Сайнс взял её на себя в весьма интересное время, когда всё чаще обостряются противоречия между гонщиками и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.

В последнее время причиной для разногласий стал новый, весьма жёсткий подход федерации к проблеме нецензурной брани, ведь теперь гонщиков могут не только штрафовать, но и отстранять от участия в соревнованиях.

Осенью прошлого года ассоциация GPDA направила бен Сулайему открытое письмо, в котором были такие слова: «Мы призываем президента FIA также учитывать свой собственный тон и речь, когда он разговаривает с гонщиками или даже высказывается о них публично или приватно. Гонщики – взрослые люди, им не нужно давать инструкции через прессу по таким тривиальным вопросам, как ношение украшений или нижнего белья…»

Понимания со стороны президента федерации гонщики, конечно, не встретили: он им посоветовал не лезть не в свои дела.

Сайнс на днях тоже высказался о проблеме ненормативной лексики: с одной стороны, он согласен, что гонщики должны быть примером для окружающих, когда участвуют в официальных пресс-конференциях, с другой, им не стоит запрещать выражать эмоции на гоночных трассах, когда они разгорячены, когда они работают в условиях колоссального прессинга, а адреналин зашкаливает.

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