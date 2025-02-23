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Автоспорт

Карлос Сайнс cтал новым директором ассоциации GPDA

Карлос Сайнс cтал новым директором ассоциации GPDA

Карлос Сайнс стал новым директором ассоциации GPDA, которую также называют профсоюзом гонщиков Формулы 1. За испанского пилота Williams проголосовали другие участники чемпионата мира, и он заменил на этом посту Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в автоспорте.

GPDA представляет интересы гонщиков Формулы 1, и изначально подобная организация была основана ещё в 1961 году, затем её возродили в 1994-м после трагической гибели Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера.

Исторически ассоциация в основном занималась вопросами безопасности, но после того, как в 2014-м её председателем стал Алекс Вурц, бывший гонщик Формулы 1, круг вопросов, которые решает GDPA, стал шире.

Руководство ассоциации состоит из четырёх человек: Вурц выполняет обязанности председателя, а также есть три директора – юрист Анастейжа Фаул, Джордж Расселл, а теперь и Карлос Сайнс.

«Я страстно люблю спорт, которым занимаюсь, и думаю, что гонщики несут ответственность за то, чтобы, работая вместе с акционерами Формулы 1, общими усилиями способствовать её всестороннему развитию, – приводит слова Карлоса издание The Race. – Поэтому я очень рад и горд, что смогу внести свой вклад в роли директора GPDA».

Быть директором этой ассоциации – своего рода общественная нагрузка, и Сайнс взял её на себя в весьма интересное время, когда всё чаще обостряются противоречия между гонщиками и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.  

В последнее время причиной для разногласий стал новый, весьма жёсткий подход федерации к проблеме нецензурной брани, ведь теперь гонщиков могут не только штрафовать, но и отстранять от участия в соревнованиях.  

Осенью прошлого года ассоциация GPDA направила бен Сулайему открытое письмо, в котором были такие слова: «Мы призываем президента FIA также учитывать свой собственный тон и речь, когда он разговаривает с гонщиками или даже высказывается о них публично или приватно. Гонщики – взрослые люди, им не нужно давать инструкции через прессу по таким тривиальным вопросам, как ношение украшений или нижнего белья…»

Понимания со стороны президента федерации гонщики, конечно, не встретили: он им посоветовал не лезть не в свои дела.

Сайнс на днях тоже высказался о проблеме ненормативной лексики: с одной стороны, он согласен, что гонщики должны быть примером для окружающих, когда участвуют в официальных пресс-конференциях, с другой, им не стоит запрещать выражать эмоции на гоночных трассах, когда они разгорячены, когда они работают в условиях колоссального прессинга, а адреналин зашкаливает.

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