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Футбол

Одни создают моменты, другие забивают. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2. Обзор матча

Одни создают моменты, другие забивают. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2. Обзор матча

    • В первом тайме "красные" дважды забили хозяевам, а после перерыва могли делать разгромный счет, но помешал офсайд. "Небесно-голубые" владели территориальным преимуществом (66%), чаще били по воротам (удары 16-8), но это не изменило цифры на табло.

    Подопечные Гвардиолы замыкают топ-4 (44 очка). 26 февраля коллектив приедет к "Тоттенхэму". "Скаузеры" возглавляют таблицу (64 балла). Впереди домашняя встреча с "Ньюкаслом".

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    • Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ

    Манчестер. Этихад Стедиум

    Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2

    Голы: Салах, 14, Собослай, 37

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