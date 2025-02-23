Усик назвал своего следующего соперника после нокаута Паркера против Баколе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Большой вечер бокса посетил украинский боксер Александр Усик. После боя Усик пообщался с журналистами и подтвердил свои намерения провести бой-реванш против Даниэля Дюуба.

«Хочу следующий бой с Дюбуа, за звание абсолютного чемпиона мира. Я готов к этому. Где должен состояться бой? Лондон, Riyadh Season, это неважно», – сказал Усик.

Дюбуа должен был провести бой с Паркером, однако отказался от боя из-за болезни. Даниэль сохранил чемпионский титул от IBF.

sport.ua