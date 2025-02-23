Бенгалуру. Ваншельбойм и Джавакян проиграли на старте отборочного турнира

Украинские теннисисты не смогли пройти стартовый раунд квалификации на “челленджере” в Индии



Бенгалуру, Индия • 24 февраля – 2 марта • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юрий Джавакян (№499 АТР) проиграл четвертый подряд матч на турнирах в Индии и в третий раз подряд не смог пройти первый раунд квалификации, уступив местному теннисисту Карану Сингху (№502 АТР) – 5:7, 3:6.

Матч длился 1 час и 36 минут, за которые украинец подал шесть эйсов, допустил восемь двойных ошибок, реализовал три из одиннадцати брейк-пойнтов и проиграл пять геймов на своей подаче.

Еще один представитель Украины, Эрик Ваншельбойм (№503 АТР), за 2,5 часа уступил японцу Хироки Мории (№432 АТР) – 6:7(5), 4:6. За поединок украинец выполнил два эйса и реализовал 3 из 11 заработанных брейк-пойнтов. При этом Ваншельбойм допустил три двойных ошибки и проиграл четыре гейма на своей подаче.

btu.org.ua