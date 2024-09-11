Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 11 сентября

Украинские теннисисты в игровом расписании 11 сентября

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Гуанчжоу (Китай) | ATP Challenger 100 | хард

Пары. Основная сетка. 1 круг

08:30* | Вадим Урсу/Маркос Каловелонис (Украина/Греция) – Фрэнсис Кейси Алькантара/Пручия Исаро (Филиппины/Таиланд)

Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт

Основная сетка. 2 круг

11:30 | Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччио (Италия)

Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт

Пары. Основная сетка. 1 круг

11:30 | Мария Костюк/Сомейя Анане (Украина/Великобритания) – Кайя Найзер/Зоя Петернел (Словения, WC)

Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт

Пары. Основная сетка. 1 круг

14:00* | Надя Колб/Марина Колб (Украина, 3) – Лина Джорческа/Жиль Тайхманн (Македония/Швейцария)

Любляна (Словения) | WTA 125 | грунт

Пары. Основная сетка. 1 круг

14:00* | Катарина Завацкая/Виктория Грунчакова (Украина/Словакия) – Эстель Каскино/Анастасия Децюк (Франция/Чехия, 1)

Монастир (Тунис) | WTA 250 | хард

Основная сетка. 2 круг

19:30* | Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Диан Парри (Франция, 3)

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* – время начала матчей ориентировочное

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