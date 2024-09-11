Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Рэй Мерсер

Бывший чемпион мира по версии WBO Рэй Мерсер назвал своего сильнейшего соперника. Мерсер, который в 2002 году проиграл техническим нокаутом украинцу Владимир Кличко, выделил именитого британца Леннокса Льюиса.

«Льюис был великим парнем, он был великим чемпионом, у него был один из лучших тренеров в мире в лице Эмануэля Стюарда, а это уже половина дела. Стюард мог заставить Леннокса Льюиса провести бой, который Эмануэль хочет. Льюис – один из лучших боксеров того поколения», – сказал Мерсер.

Ранее Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса.

sport.ua