Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, как тяжело пережил свое первое поражение в любительском боксе.

«Это был турнир в Крыму. Мне тогда было очень тяжело, я действительно думал закончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, если проиграл. «Прихожу домой, говорю отцу: «Привет, я проиграл». Он сказал мне: хорошо, без проблем, попробуй еще. Я ему признался, что хотел закончить с боком, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли», – признался Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua