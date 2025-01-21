Льюис Хэмилтон приехал в Маранелло

Сегодня большой день для болельщиков Ferrari – Льюис Хэмилтон впервые приехал на базу команды в Маранелло в качестве гонщика Скудерии.

Семикратный чемпион мира прибыл к воротам базы около 10 часов утра по местному времени. Поскольку там уже собрались болельщики, то они смогли заснять, как Льюис выходит из машины и заходит в ворота. Качество снимка оставляет желать лучшего, но узнать Хэмилтона на нём можно.

По планам Льюис должен сегодня поработать на симуляторе команды. Будут отсняты и промоматериалы, поэтому не исключено, что в Ferrari позднее опубликуют первые официальные снимки Хэмилтона в красном гоночном комбинезоне.

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