Коко Гауфф – о поражении в четвертьфинале Australian Open: “Сегодня я сделала всё, что могла, с тем, что у меня было”

Американская теннисистка Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов после поражения от испанки Паулы Бадосы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии



– Паула сегодня играла великолепно. Знаете, возможно, в первом сете были моменты, которые могли сложиться в мою пользу, и тогда исход первой партии мог быть другим. Мне нужно ещё много работать, и, конечно, я разочарована, но не полностью подавлена. Впереди ещё много всего, чего я жду с нетерпением.

– Если говорить об ошибках, которые вы допускали, вам казалось, что что-то было не так с вашим ритмом или техникой? И как вы старались это исправить по ходу матча?

– Я чувствовала, что совершаю много ошибок, особенно у сетки. Думаю, немного сбился тайминг. Кажется, я била по мячу слишком рано, почти на вытянутой руке, и, возможно, играла немного слишком далеко от задней линии. В общем, как-то вот так.

– У вас были очевидные сложности с форхендом, но вы продолжали целенаправленно атаковать с этой стороны. К концу матча казалось, что вы нашли свой ритм. Насколько важно для вас играть таким образом, думая о будущем, чтобы это стало вашей привычкой?

– Да, конечно. Мне кажется, что я неплохо строила розыгрыши, но часто подводил последний удар. Например, в одном моменте при счёте 40-15 я промахнулась в сетку. С форхенда у меня было действительно много ошибок.

Я должна играть агрессивно, потому что именно тогда я показываю свою лучшую игру. Большинство побед за последние месяцы я одержала, играя в атакующем стиле. Сейчас я просто учусь чувствовать себя увереннее в таком подходе. Это часть изменений в моей игре. Раньше я не всегда играла так агрессивно, и мне нужно время, чтобы привыкнуть. Но я верю, что со временем это станет естественным для меня и больше не будет вызывать сомнений.

– Сегодняшний матч получился непростым. На протяжении последних полутора недель вы говорили о том, что у вас появился новый взгляд на теннис, и что матч – это всего лишь матч. Я понимаю, что прошло ещё совсем мало времени, но удалось ли вам прочувствовать это сейчас? Если да, то как это проявилось за прошедший час?

– Конечно, сразу после матча это тяжело. Я всё ещё разочарована, но считаю, что, несмотря на то, что это не была моя лучшая игра, я выложилась на все сто. Это то, чем я могу гордиться.

Я боролась до самого конца. Да, иногда матчи будут складываться в мою пользу, иногда нет. Думаю, пару лет назад я бы почувствовала себя гораздо более подавленной, будто это конец света. Но сейчас это скорее разочарование от того, что я могла бы сделать кое-что лучше в некоторых моментах. Сегодня я сделала всё, что могла, с тем, что у меня было. Это всё, на что я способна.

– Вы уже несколько раз играли с Паулой. Почувствовали ли вы что-то новое в этом матче? Что, по вашему мнению, она делала, что доставило вам наибольшие сложности сегодня?

– Мне кажется, что наш матч в Китае и сегодняшний были очень похожи. Тогда я тоже проигрывала сет и брейк, и сегодня несколько ключевых розыгрышей просто сложились в её пользу. Не думаю, что она делала что-то принципиально иначе. Возможно, она лучше справлялась в более важных моментах, но, когда ты играешь с кем-то так много раз, понимаешь, что они не будут сильно менять свою игру.

Так что я не думаю, что она играла по-другому. Скорее, она была лучше именно в ключевых моментах. У меня были шансы в первом сете – я вела 30:0 в одном из геймов, была вторая подача, и я немного промахнулась. Кто знает, может, если бы я выиграла тот гейм, первый сет сложился бы иначе. Когда я играю с ней, всё сводится к тому, кто лучше справляется в ключевые моменты. Сегодня она была лучше.

– Как вам удаётся абстрагироваться от внешнего давления, учитывая, что вы открыто говорите о том, что находитесь в процессе развития? Несмотря на ваши достижения, вы сами признаёте, что есть аспекты, над которыми хотите работать. Как вы сосредотачиваетесь на этом, несмотря на ожидания окружающих, которые считают, что вы должны добиваться определённых результатов в вашем возрасте, учитывая ваши таланты?

– Думаю, нужно просто осознать, что большинство интернет-тренеров никогда не тренировали игроков на моём уровне и сами никогда не играли. Со стороны всегда проще говорить, что и как нужно было сделать, особенно когда ты наблюдаешь за кем-то или комментируешь.

Ты слышишь, как люди говорят: “О, она должна была сделать это” или “он должен был сыграть так”. Даже я иногда ловлю себя на этом, когда смотрю чьи-то матчи. Но, конечно, находясь на корте, всё совершенно иначе. Главное, что я вынесла из этого, – это понимание, что в итоге всё решаю я. Я там на корте, я принимаю решения. Если кто-то хочет высказываться – это их право.

Я стараюсь не принимать это слишком близко к сердцу. Некоторые люди действительно желают мне добра, и я это ценю, поэтому не вижу во всём только плохое. Я горжусь собой, и это всё, что могу сказать. Обещаю, что буду продолжать стараться, улучшаться и соответствовать своим собственным ожиданиям. А что касается ожиданий других… Ну, их я контролировать не могу (улыбается).



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