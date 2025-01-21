Первая победа Марески в АПЛ в 2025 году. Челси – Вулверхэмптон – 3:1. Обзор матча

Лондонцы возвращаются на победный путь

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский "Челси" одержал первую победу в Английской Премьер-лиге в 2025 году. Впервые "синие" смогли набрать три очка в чемпионате с тех пор как Михаил Мудрик перестал попадать в заявку команды из-за положительного допинг-теста.

Все дело в этой игре было выполнено, практически, благодаря усилиям защитников хозяев поля, в частности Трево Чалоба, которого "Челси" вынужденно вернул из аренды в "Кристал Пэлас", который в своем же первом матче за родной клуб в этом сезоне забил и отдал результативную передачу.

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АПЛ. 22-й тур, сезон 2024/25

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" — "Вулверхэмптон" – 3:1

Голы: Адарабиойо (24), Кукурелья (61), Мадуэке (66) — Доэрти (45+5)

Видеообзор матча:

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