Стало известно кого Милан рассматривает на смену Меньяну

Руководство итальянского "Милана" рассматривает трех кандидатов в замену главному голкиперу клуба Мику Меньяну, который, скорее всего, перейдет в "Челси".

По информации источника, основным кандидатом на переход в клуб является сербский голкипер "Ромы" Мили Свилар.

Ранее стало известно, что "Милан" отклонил предложение "Челси" по французскому голкиперу в размере 15 млн евро, после чего клубы договорились о сумме в 18 млн евро. Меньян принял решение покинуть "Милан", несмотря на попытки уговорить его со стороны нового главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

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