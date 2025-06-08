Хертогенбос. Колб уступила в стартовом матче квалификации

Надя Колб выбыла из борьбы на турнире WTA 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Людмила Самсонова (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Надя Колб (№665 WTA) в первом раунде отбора проиграла местной обладательнице wild card Исис Луизе ван ден Брук – 5:7, 3:6.

Отметим, что украинка попала в квалификационную сетку из альтернативного списка после отказа первой сеяной Грет Миннен из Бельгии.

Для Колб это было пятое участие в отборе на соревнованиях уровня Тура. Ранее ей не удавалось выиграть ни одного матча.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua