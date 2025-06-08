Хертогенбос. Колб уступила в стартовом матче квалификации

Надя Колб выбыла из борьбы на турнире WTA 250 в Нидерландах
Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094
Действующая чемпионка: Людмила Самсонова (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Надя Колб (№665 WTA) в первом раунде отбора проиграла местной обладательнице wild card Исис Луизе ван ден Брук – 5:7, 3:6.
Отметим, что украинка попала в квалификационную сетку из альтернативного списка после отказа первой сеяной Грет Миннен из Бельгии.
Для Колб это было пятое участие в отборе на соревнованиях уровня Тура. Ранее ей не удавалось выиграть ни одного матча.
Фото: ФТУ.
btu.org.ua