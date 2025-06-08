В Ле-Мане проходят первые тренировки

Сегодня во Франции на кольце Сартэ стартовали тесты, предшествующие «24 часам Ле-Мана», и комфортная погода вполне располагает к эффективной работе на трассе: переменная облачность, температура воздуха не превышает 21 градуса.

В этих условиях лучшее время в первой сессии показал Роберт Кубица, по-прежнему выступающий за команду AF Corse и пилотирующий гиперкар Ferrari 499P с бортовым номером 83. Польский гонщик проехал свой самый быстрый круг за 3:27,010, опередив на 0,990 секунды Брендана Хартли, представителя заводской команды Toyota.

Третье время показал Эрл Бамбер, напарник Дженсона Баттона и Себастьена Бурдэ по экипажу №38 Team JOTA Cadillac. С четвёртым результатом первую половину дня закончил Джек Эйткен, выступающий за клиентскую команду Cadillac Whelen – именно в одном экипаже с ним едет Фелипе Другович.

Замкнул первую пятёрку Антонио Джовинацци, гонщик заводской команды Ferrari, побеждавшей в Ле-Мане в 2023-м и 2024 гг. и не скрывающей намерений повторить успех в третий раз подряд. В этом сезоне Ferrari AF Corse выиграла все три уже состоявшиеся гонки сезона WEC, и всем интересно, продолжится ли её доминирование в следующий уик-энд.

Вскоре после начала сегодняшняя сессия была надолго, почти на 50 минут прервана жёлтыми флагами – это произошло после того, как Лука Гиотто довольно сильно разбил спортпрототип класса LMP2 польской команды Inter Europol Competition, вылетев с трассы в повороте Porsche.

В настоящее время идёт вторая сессия дня, которая продлится до 18.30 по местному времени. Продолжатся тренировки в среду, но уже во вторник на автодроме откроются фан-зоны, а в 14.00 начнутся автограф-сессии, которые будут проходить не только на пит-лейн трассы, но и в центре Ле-Мана.

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