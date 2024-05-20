Лео Турини: Ferrari необязательно ждать Хэмилтона и Ньюи

Итальянский журналист Лео Турини не скрывал и не скрывает, что сопереживает Ferrari. После гонки в Имоле Турини в своей колонке с сожалением констатировал, что его любимая команда вновь проиграла.

Скажу сразу: Имола победила. Люди, болельщики, зрители. Это не была стандартная гонка Формулы 1 последних несколько лет, в которой доминировали производители газировки. Те, кто на себе почувствовал неудобства, вызванные прошлогодними наводнениями, осознали символическую ценность прошедшего этапа.

Как вы знаете, на трассе не было недостатка в переживаниях на последних кругах, только вот с Максом Ферстаппеном за победу боролась не Ferrari, а Ландо Норрис на McLaren. И теперь мне предстоит произнести речь, и я прошу набраться терпения у моих читателей.

По итогам 63-х кругов Гран При без выезда на трассу автомобиля безопасности Шарль Леклер отстал от Макса всего на семь секунд или около того. Это означает, что красная команда сделала рывок с точки зрения скорости. Всего несколько месяцев назад отставание Шарля было бы таким, каким обычно бывает в велоспорте.

Хорошо, что отставание теперь меньше, но я не был бы полностью честен, если бы не сказал, что «Гарцующего жеребца» обогнала McLaren. Вышеупомянутый Норрис финишировал впереди Леклера, а его напарник Оскар Пиастри опередил Карлоса Сайнса.

Так что мы не участвуем в борьбе за победу. Ferrari сократила отставание от Red Bull, но всё равно на третьем месте по скорости, и даже Фредерик Вассёр не может считать такое положение дел удовлетворительным.

Второй – это первый из проигравших. Что уж говорить о том, кто занял третье место. Поэтому важно мыслить масштабно: то, что уже сейчас делают в McLaren, можно сделать и в Маранелло, не дожидаясь Льюиса Хэмилтона и Эдриана Ньюи.

В следующее воскресенье нас ждёт гонка в Монако на домашней трассе Леклера. Джон Элканн должен ответить команде только на один вопрос: Хотим ли попытаться выиграть?

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