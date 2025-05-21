Элбон: Важно хорошо выступить в квалификации

В прошлом году в Williams заработали очки в Монако и надеются повторить этот успех…

Алекс Элбон: «В Монако потрясающая трасса для машин Формулы 1, я рад возможности сесть за руль всего через несколько дней после Имолы, где мы добились отличного результата. Мы стремимся к максимуму каждый уик-энд, в том числе и на этой неделе.

Обгонять в Монако сложно, поэтому крайне важно хорошо выступить в квалификации, чтобы бороться за очки в гонке».

Карлос Сайнс: «С нетерпением жду возможности сесть за руль и проехать по знаменитым улицам Монако – на исторической трассе, где я всегда гонялся с удовольствием – от картинга до Формулы 1.

Это ещё одна трасса, где всё решается в субботу. Узкие улицы не прощают ошибок, по ходу уик-энда мы стараемся подготовиться к квалификации, чтобы в субботу добиться максимума. Погода тоже играет важную роль, поэтому мы будем следить за каждой деталью. Мы набрали хороший темп, интересно понять, чего мы добьёмся в этот уик-энд».

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