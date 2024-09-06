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Автоспорт

Ferrari пыталась переманить инженера Ферстаппена

Ferrari пыталась переманить инженера Ферстаппена

Итальянская пресса пишет, что команда Ferrari пыталась переменить из Red Bull Racing гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

Попытки предпринимались в начале года. По информации Corriere dello Sport, в Скудерии предлагали Ламбьязе должность гоночного инженера Льюиса Хэмилтона, но Джанпьеро ответил отказом.

По информации Racingnews365, Ламбьязе продлил действующий контракт с Red Bull Racing. При этом, как сообщалось ранее, он возьмёт на себя часть обязанностей спортивного директора чемпионской команды Джонатана Уитли, который в конце сезона уйдет в обязательный полугодовой отпуск, после которого возглавит команду Sauber/Audi.

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