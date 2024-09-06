Ferrari пыталась переманить инженера Ферстаппена

Итальянская пресса пишет, что команда Ferrari пыталась переменить из Red Bull Racing гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

Попытки предпринимались в начале года. По информации Corriere dello Sport, в Скудерии предлагали Ламбьязе должность гоночного инженера Льюиса Хэмилтона, но Джанпьеро ответил отказом.

По информации Racingnews365, Ламбьязе продлил действующий контракт с Red Bull Racing. При этом, как сообщалось ранее, он возьмёт на себя часть обязанностей спортивного директора чемпионской команды Джонатана Уитли, который в конце сезона уйдет в обязательный полугодовой отпуск, после которого возглавит команду Sauber/Audi.

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