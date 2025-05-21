Экс-чемпион мира пояснил, почему Усик во второй раз одолеет Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Экс-чемпион мира по версии IBA во второй легком весе Марат Мазимбаев из Казахстана выбрал победителя предстоящего боя Александр Усик – Даниель Дюбуа:

«Думаю, Усик должен победить. Они уже встречались, знают друг друга. Усик – очень опытный боксер, прошедший отличную любительскую школу. У него большой багаж знаний и практики. Победить он может именно за счет опыта, техники и умения адаптироваться по ходу боя.

Он умеет работать на разных дистанциях, хорошо читает оппонента – это и станет его ключевым преимуществом. Дюбуа точно приложит максимум усилий, чтобы взять реванш. Но, на мой взгляд, Усик – фаворит. Его уровень сейчас выше, и я думаю, он снова победит», – сказал Мазимбаев в интервью для Sports24.kz.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua