Усик рассказал, что чувствует перед реваншем с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Александр Усик поделился своими ожиданиями от этого поединка.

«Да, Дюбуа достаточно жесткий боксер. Он смог победить Хрговича, Миллера, Джошуа. Да, возможно, Даниэль стал лучше, но и я лучше.

Я верю, что смогу победить Дюбуа в июле. Я это чувствую», – сказал украинский боксер.

sport.ua