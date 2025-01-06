Им даже титулы не нужны. Промоутер – про бой Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дюбеф, который занимается делами Тайсона Фьюри, считает, что Энтони Джошуа и его клиенту не нужны титулы, чтобы провести бой, которого ожидают в Великобритании.

«Фьюри и Джошуа остаются великими боксерами. В Великобритании и в мире у них большая фанбаза, поэтому идея боя между ними все еще живет».

«Но они оба должны решить, чего они хотят дальше. Хотят ли они этот бой? Титулы тут не имеют значения. Но хотят ли он снова тренироваться и выходить в ринг? Я считаю, что бой реален», – сказал Дюбеф.

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