Вассёр: Хэмилтон – наилучший выбор для нас именно сейчас

В карьере Льюиса Хэмилтона и в истории Ferrari начинается новая глава: семикратный чемпион мира стал гонщиком Скудерии и напарником Шарля Леклера. Как сложится их сотрудничество, покажет будущее, но Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, убеждён, что именно сейчас настало время для такого альянса.

«Я не намерен комментировать выбор других команды, поскольку думаю, что выбор гонщиков не подчиняется никаким правилам, – заявил Вассёр в интервью журналу Autosprint. – Но вы должны делать то, что считаете наиболее правильным, учитывая ваш контекст и специфику конкретного момента. Я считаю, что приглашение Хэмилтона – наилучшее решение для нас именно сейчас, а также с учётом предстоящего перехода Формулы 1 на новый регламент, что произойдёт в 2026 году».

Когда его спросили, не настало ли время для приглашения итальянского гонщика, Вассёр ответил: «Формула. 2 создаёт хорошие условия для подготовки гонщиков, и Кими Антонелли должен быть хорошо подготовлен, ведь он проехал немало километров на машинах Mercedes предыдущих лет выпуска, но нам нужен Хэмилтон.

И дело тут не только в скорости как таковой: речь об эффективности команды в целом. Льюис обладает опытом семикратного чемпиона мира, он работал в топ-командах. Гонщик такого уровня – очень ценное приобретение для любой команды.

Но для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществом, связанным с его опытом, необходим правильный подход. Всегда важно стараться учиться у кого-то, кто приходит из других команд – это может быть Хэмилтон или кто-либо другой.

Я очень хорошо знаю Льюиса, знаю, как он относится к работе, насколько он мотивирован. Не хочется проводить сравнения с другими гонщиками, но я убеждён, что он отлично впишется в нашу систему».

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