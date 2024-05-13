Боттас: Надеюсь, новинки помогут заработать очки в Имоле

После шести этапов сезона Sauber занимает последнее место в Кубке конструкторов. Инженеры команды подготовили новинки к Гран При в Имоле, и гонщики рассчитывают открыть счёт заработанным очкам в предстоящий уик-энд.

Валттери Боттас: «Здорово вернуться в Имолу на трассу старой школы с богатой историей, на которой весело пилотировать. Для меня всегда честь выступать на исторической трассе и чувствовать поддержку итальянских болельщиков на трибунах.

Надеюсь, с возвращением в Европу ситуация для нас изменится. В Майами был не наш уик-энд, но команда всё равно многое выяснила, и я надеюсь, что полученные уроки помогут прибавить.

Мы привезём несколько новинок в Имолу, которые должны помочь сделать шаг вперёд. Надеюсь, мы заработаем первые в сезоне очки.

После нескольких сложных гонок я мотивирован хорошо выступить в Имоле и на следующей неделе в Монако, чтобы как можно лучше начать европейскую часть сезона».

Гуаньюй Чжоу: «Последние две недели команда много работала, чтобы перегруппироваться после Майами и сосредоточиться на подготовке новинок к Имоле.

Я рад, что вновь буду выступать на этой трассе, ведь в прошлом году этого сделать не удалось из-за отмены этапа. У меня связаны приятные воспоминания с этим регионом Италии, ведь я много времени провёл здесь, когда выступал в младших гоночных сериях. Мне нравится сюда приезжать.

Характеристики трассы в Имоле отличаются от Майами, у нас будут новинки на машине, поэтому мы уверены и мотивированы изменить ход сезона. Мы уже увидели, насколько важно высоко квалифицироваться на хорошей позиции, и я надеюсь, что высокое место на старте поможет команде побороться за очки в воскресенье».

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