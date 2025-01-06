Сергей Самсонов оценил лакроссы Свечникова в НХЛ: «Феноменально»

Андрей Свечников. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов, после окончания карьеры игрока восемь лет работавший в системе «Каролины», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о трех лакросс-голах форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова и реакции на них главного тренера команды Рода Бриндамора.

— Вы всегда были техничным игроком. А пробовали ли когда-нибудь забивать лакроссом, как Андрей Свечников, с которым вы несколько лет были в одной организации?

— Нет. Даже на тренировках. Мне и в голову такое не приходило, если честно. На самом деле это эффективная вещь, ее можно использовать. Многим она не нравится, особенно вратарям. Но когда Андрей первый раз так сделал, это было феноменально. И после этого все начали пробовать, то есть он открыл для НХЛ тренд. Впервые такой гол был забит намного раньше в колледже Мичигана. Потом на чемпионате мира в матче со сборной России это сделал финн Гранлунд, который сейчас играет в «Сан-Хосе». Это креатив, а у Свечникова креатива хватает везде.

— Как к этому относится Род Бриндамор? Это вы знаете точно и можете судить не со стороны.

— Нормально. Не думаю, что с его стороны есть негатив. На самом деле Бриндамор хоть и очень требовательный тренер, но он живет за своих хоккеистов. Думаю, ребятам нравится играть за человека, с которым они всегда знают, где находятся. Никогда нет никакой недоговоренности. Играешь ты хорошо или плохо, он тебе четко даст об этом знать. Прямой, не играет ни в какие игры, — сказал Самсонов.

Полностью интервью Сергея Самсонова читайте на сайте «СЭ»

Источник