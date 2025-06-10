Престижная награда. НХЛ определила лучшего новичка сезона

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НХЛ определила обладателя одной из самых своих престижных наград – Колдер Трофи – приз лучшему новичку сезона.

Лучшим новичком минувшего регулярного чемпионата признан защитник Монреаля Лэйн Хатсон, который в голосовании опередил вратаря Калгари Дастина Вольфа и форварда Сан-Хосе Макклина Селебрини.

Перед стартом сезона фаворитом считали именно Селебрини, выбранного под первым номером драфта.

Хатсон стал лучшим бомбардиром среди новичков, набрав 66 (6+60) очков, а также лидировал по среднему количеству проведенного времени на льду (22:44).

sport.ua