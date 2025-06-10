Оппозиция и экологи против планов гонки Ф1 в Мадриде

Политическая оппозиция в столице Испании подала в суд на городские власти, пытаясь опротестовать планы проведения гонки Формулы 1, для которой уже началось строительство трассы.

Высокий суд Мадрида принял к рассмотрению соответствующий протест, поданный оппозиционной группой Mas Madrid, – напомнила Рита Маэстре, которая её возглавляет.

«Эти планы не прошли адекватную экологическую экспертизу, нет оценки их влияния на здоровье населения, несмотря на шум и загрязнение окружающей среды в близлежащих районах, ведь трасса проходит в 40 метрах от жилых домов», – заявила Маэстре.

Кроме того, она уверяет, что в процессе строительства трассы может быть уничтожено более чем 700 деревьев, что также вызывает возмущение у местных экоактивистов, и организация под названием «Мадридская экологическая платформа» также направила в местный суд свой протест.

Разумеется, оппозиция обвиняет власти ещё и в том, что они крайне расточительно расходуют средства городского бюджета, который в основном формируется из местных налогов.

Впрочем, в своё время аналогичным образом складывалась ситуация вокруг Гран При Майами, но теперь об этом никто не вспоминает. Посмотрим, как будут развиваться события в Мадриде, где на недавние показательные выступления Карлоса Сайнса и команды Williams собралось порядка 20 тысяч поклонников автоспорта.

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