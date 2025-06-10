Абрамович заявил, что завязал с футболом после потери 2 млрд фунтов на Челси

Российский миллиардер Роман Абрамович впервые прокомментировал свои планы в спорте с момента, как три года назад власти Великобритании вынудили его продать "Челси". В интервью он признался, что хотел бы однажды посетить матч, чтобы "по-настоящему попрощаться" со своей любимой командой, но на этом его участие в футболе заканчивается.

"Меня не интересует никакая роль в футбольном клубе, тем более профессиональная. Возможно, я мог бы помочь в проектах для академий и молодёжи — давать больше возможностей людям, которые находятся в трудных условиях, если эта инициатива могла принести пользу. Но что касается владения клубом или участия в его управлении — с этим покончено на всю оставшуюся жизнь", – сказал Абрамович.

Напомним, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов, а в марте 2022 года, после введения против него санкций британским правительством за связи с президентом России Владимиром Путиным, он был вынужден выставить клуб на продажу. В мае 2022 года "Челси" был продан консорциуму во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital за 2,5 млрд фунтов.

Вырученные от сделки средства были заморожены на счёте в британском банке. Их планировалось направить на благотворительные проекты, пострадавшим от войны. Лондон настаивает, что деньги должны пойти на гуманитарные инициативы для пострадавших от войны украинцев. Абрамович же предложил создать отдельную благотворительную организацию, которая будет помогать всем жертвам войны в Украине — включая, возможно, и россиян. Из-за невозможности достичь компромисса власти Великобритании заявили о намерении обратиться в суд.

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