Манчестер Сити – Наполи: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

В четверг, 18 сентября, Лига чемпионов подарит один из самых ожидаемых матчей тура — на «Этихаде» встретятся «Манчестер Сити» и «Наполи». Это противостояние обещает быть жарким: англичане пытаются выйти из непростого старта сезона, а чемпионы Италии едут в Манчестер в отличной форме. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Начало игры в 22:00 по киевскому времени. В Украине права на показ Лиги чемпионов принадлежат платформе MEGOGO. На сервисе доступна не только прямая трансляция игры, но и дополнительные возможности: выбор комментатора, расширенная статистика и аналитика в реальном времени, а также эксклюзивные интервью после матча. Для болельщиков предусмотрены подборки лучших моментов и повтор ключевых эпизодов, что делает просмотр максимально насыщенным.

«Манчестер Сити»: нестабильность и кадровые потери

Команда Хосепа Гвардиолы стартовала в АПЛ не так убедительно, как ожидалось: две победы и два поражения оставляют клуб в середине таблицы. Хотя отставание от лидеров не критическое, стабильности пока нет. Впрочем, в последнем туре «горожане» уверенно разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0), а дублем отметился Эрлинг Холанд.

Перед стартом в Лиге чемпионов у «Сити» остаются проблемы с составом. Не сыграют Шерки, Мармуш, Ковачич и Стоунз — их отсутствие ограничивает варианты для ротации. Тем не менее, при своей фирменной игре команда всё ещё остаётся одним из фаворитов турнира. Для манкунианцев важно начать евросезон с победы, ведь соперник крайне опасен.

«Наполи»: чемпионский тонус и новый лидер

Итальянцы стартовали в Серии А с трёх побед и делят лидерство с «Ювентусом». В последнем туре они без особых проблем обыграли «Фиорентину» (3:1). Команда в отличном настроении и готова дать бой чемпиону Англии.

Особое внимание привлекает Кевин Де Брюйне, который сенсационно перешёл в «Наполи» этим летом как свободный агент. Бельгиец сразу же стал важной фигурой — два гола в трёх турах говорят сами за себя. Правда, «Наполи» не поможет Лукаку, а также травмированные Ррахмани и Контини. Несмотря на потери, команда Орилио де Лаурентиса выглядит цельной и мотивированной.

История встреч

Клубы пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов: дважды побеждал «Сити», однажды выигрывал «Наполи» и ещё один матч закончился вничью. Последняя встреча состоялась в 2017 году, и тогда обе команды неизменно обменивались голами.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество «Манчестер Сити», коэффициент на победу англичан — 1,65. Ничья оценивается в 4,08, а победа «Наполи» — в 5,09. Главная интрига матча — возвращение Де Брюйне на «Этихад», где бельгийца наверняка встретят аплодисментами. Учитывая атакующий стиль обеих команд, ставка на обмен голами за 1,76 выглядит логичным выбором.

