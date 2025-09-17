Полесье Ставки достойно сыграли с Шахтером

В Кубке Украины случилась история, которая сама по себе уже достойна внимания. Команда из села с населением около 90 человек, «Полесье Ставки», получила шанс сыграть с действующим обладателем трофея — донецким «Шахтером». Встреча прошла в Буче и завершилась минимальной победой фаворита — 1:0. Но цифры на табло далеко не полностью отражают атмосферу и характер матча. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Дерзкий вызов андердога

Для «Полесья Ставки» сама возможность выйти на поле против гранда украинского футбола стала событием. Клуб существует с прошлого века, но так и остался на любительском уровне. И все же игроки, тренеры и болельщики воспринимали матч с «Шахтером» как шанс проявить себя и войти в историю.

Как развивалась игра

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом «горняков». Донецкая команда много атаковала, но реальной угрозы воротам соперника создавала немного. Все ограничивалось подачами на Винисиуса и дальними ударами, с которыми уверенно справлялся голкипер «Полесья» Андрей Пазенко.

Перелом наступил на 39-й минуте, когда Невертон получил повреждение. Его заменил дебютант Лука Мейреллиш, и уже через несколько минут он головой замкнул подачу Лукаса с углового. Этот гол и стал решающим.

Второй тайм: борьба и спасения

После перерыва «Шахтер» контролировал игру и имел еще несколько моментов, но блестяще действовал вратарь «Полесья». Пазенко неоднократно спасал свои ворота, а один из голов дончан был отменен из-за офсайда. Еще один спорный эпизод с возможной игрой рукой так и остался без VAR — на этой стадии турнира система не используется.

Тем не менее, финальный свисток зафиксировал победу фаворита. Но в глазах болельщиков «Полесье» выглядело командой, которая не дрогнула под давлением и заставила «Шахтер» потрудиться всерьез.

Статистика матча

Удары (в створ): 2 (0) — 16 (9)

Угловые: 3 — 10

Оффсайды: 1 — 1

Предупреждения: Руденко (78) — Изаки (82)

Гол: Мейреллиш (45).

Итоги и эмоции

Для «Шахтера» этот матч стал ротацией и возможностью дать шанс новым игрокам. Для «Полесья Ставки» — настоящим праздником и доказательством, что даже маленькие клубы могут сражаться с грандами достойно. Чуда не произошло, но уважение и симпатии любительская команда точно заслужила.

Напомним, мы также писали о том, что Арда Гюлер мечтал покинуть Мадрид.