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Футбол

Хави — о Кубарсе: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне

Коуч «сине-гранатовых» в шоке от уровня игры вундеркинда

Хави - о Кубарсе: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник "Барселоны" Хави с восторгом прокомментировал выступление защитника Пау Кубарси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2).

    "Пау Кубарси – невероятный игрок. Он играл на мировом уровне…Ребята, это ненормально для 17-летнего парня так выступать.

    У меня закончились слова, чтобы похвалить Пау. Он на запредельном уровне, и соревнуется как гораздо более взрослый игрок. Это просто безумие", — цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.

    www.ua-football.com

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