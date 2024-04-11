ДОВБЫЩЕНКО: «Хью Фьюри – самый титулованный из моих предыдущих соперников»

Скриншот. Константин Довбыщенко

Украинский боксер-супертяжеловес Константин Довбыщенко в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал об организации боя с младшим братом Тайсона Фьюри – Хьюи.

— Как поступило предложение провести бой против Хьюи Фьюри? Было ли оно озвучено незадолго до даты объявления боя?

— Предложение провести бой против Фьюри-младшего поступило за месяц до поединка.

— Можно ли считать, что Фьюри – ваш сильнейший соперник в настоящее время?

-Действительно ли это так, что он самый сильный, я смогу сказать только после боя. Но то, что он опытный и самый титулованный среди всех моих предыдущих соперников, да еще имеет солидный послужной список предыдущих боев – это точно.

– Какие его сильные стороны можете выделить?

– Его сильные стороны – это антропометрия и неудобный стиль. В этом он пробует копировать собственного брата Тайсона.

Бой будет интересен, и я со своей стороны буду делать все для победы, чтобы подарить красивый бой поклонникам бокса. Всем спасибо за поддержку. Спасибо ВСУ! Слава Украине!

sport.ua