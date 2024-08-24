Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, какие у него остались амбиции в спортивной карьере:

— После боя с Фьюри что остается вызовом для вас? Например, собрать [самую престижную боксерскую арену мира] Мэдисон Сквер Гарден — для вас вызов?

— Для меня не является целью собрать весь Мэдисон Сквер Гарден, для меня является целью собрать Олимпийский в Киеве в мирное время. Этого очень бы хотелось. Мэдисон — крутое место, но хочется свою публику порадовать. Я уверен, что весь стадион, 80 тыс., будет sold out [раскуплен]. Так что дай бог, чтобы это произошло.

— Бой-реванш с Фьюри уже не будет боем за титул абсолютного чемпиона. Вы отказались от пояса версии IBF, насколько это по-спортивному честно по отношению к Фьюри?

— Здесь нет честно или нечестно. Здесь все профессионально. Мы бы могли сейчас бороться и оставить этот пояс, но мне надо было бы его все равно защитить. С Дюбуа или позже с Джошуа.

Мы делаем так, как должно быть. Мы отдали пояс, потому что у нас уже скоро реванш с Фьюри, а каждый бой — это серьезная большая подготовка, это долгая работа целой команды.

Все говорят: Усик выиграл. Усик, Усик-карапусик! Есть команда, есть тренер, есть массажисты, всего более 100 человек. Эти люди — та сила, которая делает меня тем, кем я есть.

— Еще остались интересные для вас соперники в боксе?

— Ну, это реванш с Фьюри и, возможно, третий поединок с Джошуа. Только с этими двумя ребятами еще интересно, дальше уже пусть молодежь подтягивается и работает.

Ранее Усик рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

sport.ua